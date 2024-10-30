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Güncel
AA 30.10.2024 15:28

Samsun'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu.

Samsun'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görmeleri üzerine durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Alzheimer hastası 80 yaşındaki Şükran Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Hasköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Güngör'ün yakınlarının 5 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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