Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 iş yeri ve depoda yaptıkları aramada, 52 bin 520 doldurulmuş makaron, 24 bin boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, 3 komprasör, 3 bin çok amaçlı boş kutu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan R.A. (43) ile M.Ş. (44) emniyete götürüldü.