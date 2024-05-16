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Güncel
AA 16.05.2024 20:22

Kocaeli'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, panelvanın beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Kandıra - Kaynarca yolunda seyreden Semih O. (54) idaresindeki panelvan, Balcı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Işık O'nun (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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