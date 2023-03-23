Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Beypınar Mahallesi 1386. Sokak'ta inşaat halindeki apartmanda çalışan Murat B., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düştü.
Baltaoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
İnşaat sahibi A.B. ise ifadesi alınmak üzere Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezine götürüldü.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 16:34
- 16:17
- 16:15
- 16:09
- 16:14
Sıradaki Haber
Çorum'da cami ve mescitler temizlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz