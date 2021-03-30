Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.V'nin (37) evinde saklandığı belirlendi.
Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.V, Kıranboğaz Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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