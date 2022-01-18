İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın davetlisi olan 22 şair ve yazar, İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Talat Ülker, Sündüs Arslan Akça, Mahmut Hasgül, Sündüz Yaşar Biga, Sevda Aytan, Ulviye Küccük, İsmail Tunç, Secaattin Öztürk, Gonca Yılmaz Hatunoğlu, Leyla Gül Varoğlu, Recep Yılmaz, Banu Sancak, Kenan Yavuzarslan, Deniz Garipcan, Bahri Sabancılar, Zekariya Çavuşoğlu, Hava Avcı Köseoğlu, Mustafa Bilir, Serhat Doğan, Ozan Fedai, Mustafa Ayvalı ve Şerife Apaydın kitaplarını imzalayarak kütüphaneye bağışladı.

İpekdal, bağışlanan kitaplar için Samsun halkı adına tüm şairler ve yazarlara teşekkür etti.