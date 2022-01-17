AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı... AÖF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖF 2021-2022 güz yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. AÖF final sınavı sonuçlarına nasıl erişilir? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama...
Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz." dedi
???? 2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.???? https://t.co/EvnnTvHwUk #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimSistemi #AÖS #Açıköğretim #İktisat #İşletme #Sınav #Sonuç— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) January 17, 2022
@anadoluuniv_acikogretimsistemi pic.twitter.com/4BpvcQEr71
AÖF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları öğrenci otomasyonu üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenilebilecek.
AÖF final sınavı sonuçları için tıklayınız.
Güz yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarına itirazlar 3 (üç) iş günü içerisinde http://aof.anadolu.edu.tr bağlantısından Öğrenci Otomasyonuna girerek yapılabilecek.