Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 61 sikke ile 12 tarihi obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araçta 61 sikke ile 12 tarihi obje bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Ahlat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, dün Ahlat-Tatvan kara yolunda yapılan yol kontrolü sırasında şüpheli F.D'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 61 sikke ve 12 obje ele geçirildi.
Sikke ve objeler, gerekli incelemenin yapılması için Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli F.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Tarihi Eser
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