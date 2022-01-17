Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in adı, Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan İlkokulu'nda yaptırılan kütüphanede yaşatılacak.

Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, kütüphanelerin bilginin merkezi ve kalbi olduğunu söyledi.

Her okulun bünyesinde kütüphane bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Ayhan, "Kütüphaneler, çocuklarımızın hem geçmişi öğrendiği hem de geleceğe güzel hayaller kuracağı merkezlerdir." dedi.

Çocuklar Gülsün Derneği ve şehit ailesinin iş birliği içerisinde oluşturulan kütüphanenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ayhan, "Burada vefa var. Kütüphanemiz hem bilginin kaynağı hem de vefanın merkezi olacak. Şehidimizin isminin olması, vatan için toprak için bedel ödeyenlere karşı anlamlı olmuş. Hem kütüphane anlamlı hem isim anlamlı. Buna mana veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayhan, konuşmasının ardından kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphanede, şehidin kamuflajı, askeri botu ve bazı kişisel eşyaları da yer alıyor.

Bu arada, törende şehit oğullarının görüntülerini izleyen anne Fadime ve baba Hüseyin Nayir, gözyaşlarına hakim olamadı.