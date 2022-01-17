Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar sebebi ile semt müşteriler gelmeyince semt pazarı boş kaldı.

Kastamonu ve ilçelerinin en büyük pazar yerlerinden biri konumunda olan Tosya Sebze Pazarı bu hafta havaların aşırı soğuk olması sebebiyle müşterisiz kaldı.

Soğuk hava ve kar yağışı sebebi ile vatandaşlar, alışveriş yapmak için pazar yerine gelemedi. Her hafta pazar yerinde tezgah açan Ali Kuru isimli yaşlı esnaf, “İlçemizde yetişen sebze ve meyveleri her hafta tezgahımızda satıyoruz. Bizim dışımızda çevre il ve ilçelerden gelen esnaf kardeşlerimiz de pazarda ürünlerini satıyor. Havaların soğuk ve karlı olması sebebiyle bu hafta kurulan pazarda müşteri de pazarda tezgah açan esnaf da çok az sayıda. Bugün elma satmak için geldim. İnanın 5 kilogram elma satamadım` dedi.