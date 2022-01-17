Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojik tahmine göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Kahramanmaraş çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda (Hassa) yoğun kar yağışı şeklinde olacak.
Etiketler: Osmaniye Yağış Meteoroloji
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