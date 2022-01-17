Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Kilis ve çevre illerde kar yağışının etkili olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Çarşamba günü ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında çarşamba öğle saatlerinde, doğusunda ise perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Halkımızın, kuvvetli rüzgarla soba zehirlenmeleri ile birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.