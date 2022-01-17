Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıköy Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 3 çocuk annesi Şehristan Öker'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen mahalleye giden ekipler, 6 saat süren çalışma sonucu Öker'i Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Hasta yakınları, Öker'in durumunun iyi olduğunu ve doğum için beklediğini belirterek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.