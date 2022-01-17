Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf:AA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar, Bahçelievler Mahallesinde bir zanlının üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Narkotik
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