Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Şırnakta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11’i, mahkemece tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 10-16 Ocak'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
31 şüpheliden 20'si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i de tutuklandı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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