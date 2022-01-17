Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 3 -16 Ocak tarihleri arasında, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. ve ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması ve bulundurulması suçundan aranan 8 yıl hapis cezası bulunan O.B. yakalandı.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan F.A. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak ve hırsızlık suçundan aranan E.K. tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S., hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan M.K. ve muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan Y.Y. yakalandı.

Tehdit suçundan aranan 4 ay 7 gün hapis cezası olan E.K. ve haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan takip edilen İ.T. göz altına alındı.

Valilik, suç ve suçlulara karşı yürütülen çalışmanın devam edeceğini duyurdu.