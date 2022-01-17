Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nallıhan'da sahte içki üretenlere yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nasuhpaşa Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan T.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Ankara
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