Kumcağız Mahallesi'ndeki sahil açıklarında Mutlu Aydın (45) ve Erdoğan Gönen'in (52) bulunduğu balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı alabora oldu.

Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan iki kişiden Gönen, sahil kıyısı yakınlarında boğuldu.

Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teknenin, balıkçıların midye avcılığı için Karadeniz açıklarında demir attıkları sırada alabora olduğu öğrenildi.