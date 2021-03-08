Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve emniyet mensupları katıldı.

Vatandaşlara broşür dağıtan emniyet mensupları, KADES'in önemini anlatarak uygulama hakkında bilgi verdi.

Vali Dağlı, programda yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Samsun'da, 6 Mart'ta yaşanan kadına şiddet olayına işaret eden Dağlı, KADES'in önemine vurgu yaptı.

KADES'in İçişleri Bakanlığının önemli bir projesi olduğunun altını çizen Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu uygulamanın ne kadar önemli olduğu yaşanan olayla bir kez daha görülmüş oldu. Uygulama mobil telefonlara indirilmek suretiyle, kullanıcının konumuna bağlı olarak emniyet birimlerinin o anda müdahale etmesini sağlayan bir sistem. Biz de bunu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu manada tüm Samsunlulara çağrımız KADES programını bir an önce mobil telefonlarına indirilmek suretiyle en azından cebimizde kendimizi güvende hissetmemiz son derece önemli. İnşallah kadına şiddetin olmadığı, kadına en küçük bir problemin olmadığı bir dünya temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yaşanan, insanları derinden etkileyen kadına şiddet olayının KADES'in önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Demir, "Bütün aileler, çocuklar ve kadınlarımız bu mobil uygulamayı indirmeleri halinde olay anında en yakın emniyet ekipleri olaya müdahale ediyor. Çok verimli bir çalışma ve bunun daha da yaygınlaştırılması lazım. Kadınlarımızın güvende, emniyette, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını temenni ediyoruz." dedi.

Emniyet Müdürü Urhal da kadına şiddetin önüne geçmek için KADES programının önemine değinerek bu konuda duyarlılığı ve farkındalığı süreklilik arz edecek şekilde gündemde tutacaklarını kaydetti.