Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu. 5 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulundu.
Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.
C.A'nın, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına götürdüğünü anlattığı kaydedildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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