Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılan avukat H.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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