Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan S.A. (26) isimli kadının yakalanması için çalışması başlattı.
Polis, S.A'yı Çatalarmut Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.
Şüphelinin, Kazım Karabekir ile Yaşar Doğu mahallelerindeki 3 evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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