Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satanları belirleyen ekipler, zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada, 20 bin 689 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 lira ele geçirdi.

Operasyonda E.T, S.K, Ü.K, M.Ç. ve D.T. gözaltına alındı.