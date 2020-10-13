Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de eşini yaralayan yaşlı adam intihar etti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de eşini yaralayan 78 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.
Kayseri'de Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki evlerinde Halil T. (78) ile eşi Döndü T. (75) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T, tabancayla önce eşine sonra da kendine ateş etti.
Halil T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Döndü T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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