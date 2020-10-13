Kayseri'de Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki evlerinde Halil T. (78) ile eşi Döndü T. (75) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T, tabancayla önce eşine sonra da kendine ateş etti.

Halil T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Döndü T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.