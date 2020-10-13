Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da bandrolsüz 19 ton 700 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolu uygulama noktasında, şüphelendikleri iki tırı durdurdu.
Tırlardaki aramalarda bin 970 koli içerisine gizlenmiş 19 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sürücüler N.Y. (20) ve Ç.N. (31) gözaltına alındı.
Son Haberler
- 15:32
- 15:30
- 15:33
- 15:12
- 15:38
Sıradaki Haber
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz