Haber Giriş: Kaynak: AA
Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
Hükümet Konağı'nda görevli polis memurları, bahçede bir kuşun yuvasından düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak merdivenli itfaiye aracıyla yuvasına bıraktı.
Ekipler, yuvanın etrafını ağaç dallarıyla örerek kuşun yeniden düşmemesi için önlem aldı.
İtfaiyenin çalışmalarını cep telefonuyla kaydeden kaymakamlık personeli, ekiptekilere teşekkür etti.
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