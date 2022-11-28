25 Kasım saat 08.00 ile 28 Kasım saat 08.00 arasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetim, sabit yol ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

66 aranan şahıs yakalandı Yapılan uygulamalarda 27 bin 251 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 5 şahıs gözaltına alındı, toplam 66 aranan şahıs yakalandı. 53 şahsa adli, 55 şahsa idari işlem uygulandı.

4 bin 899 araç kontrol edilerek 31 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yaptırıldı, 196 iş yeri kontrol edildi.

5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 27 adet mermi, 57 adet kesici/delici alet, 36 bin 651 adet ecza, 11,58 g kannabinoid, 737,72 gr. metamfetamin, 26,89 gr. esrar, 2 adet esrarlı sigara, 131 gr. esrar tohumu, 2,74 gr. kokain-51 gr. kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi ve 560 TL para ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 14 bin 89 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 275 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 143 araç trafikten men edildi.