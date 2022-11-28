Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta, Vali Mustafa Tutulmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ile AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı da eşlik etti.