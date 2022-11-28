Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ Zonguldak Valiliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta, Vali Mustafa Tutulmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ile AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı da eşlik etti.
Etiketler: Bekir Bozdağ Zonguldak
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