Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Erzincan’da orta refüjdeki elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan
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