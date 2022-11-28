Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı
Konya Kulu'da öğretmenler doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.
Kaymakam Ramazan Polat, önderliğinde gerçekleşen yürüyüş Hisar Mahallesinde başladı.
Öğretmenlerin yanı sıra yürüyüşe, Kulu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Kılıç, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Karacadağ'ın zirvesi olan 1738 metreye çıkan topluluk Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yürüyüş, Hisar Mahallesine dönülmesiyle sona erdi.
Etiketler: Konya
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