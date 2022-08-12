Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi yürütülen hazırlıklara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Şehrimizi bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlıyoruz"

Tarihi, kültürü, ekonomisi ve potansiyeliyle Samsun'un bir dünya şehri olduğunu vurgulayan Dağlı, "Şehrimizi bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Zafer Bayramı'mızın 100. yılı olan 30 Ağustos'ta yeni bilim merkezlerini ve keşif kampüslerini gençlerimizin hizmetine sunacağız. Her anlamda müthiş fırsatlar barındıran Samsun, gün geçtikçe potansiyelini ortaya koyuyor." dedi.

TEKNOFEST'in öğrenciler başta olmak üzere tüm gençlerde bilim ve teknoloji adına kalıcı izler bırakacağına inandığını söyleyen Dağlı, festivalin gençler üzerinde pozitif izler bırakmasını, geçen yıl 707 olan proje sayısının bu sene 32 bine yükselmesinden gözlemlediklerini dile getirdi. Dağlı, "Bu enerjiyle çok önemli bir rüzgar yakaladık. Bu projelerden 133 takımımız şu anda finale kaldı. Bu da çok güzel bir rakam. Çok çok iyi durumdayız." diye konuştu.

Teknolojinin her sektörde önem kazandığını, gelecek nesillere projeleri için destek olunması gerektiğini belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Bizler, gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi bir gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz. TEKNOFEST KARADENİZ'in ilimize kazandırdığı Vezirköprü Bilim Merkezi, Çarşamba Bilim Merkezi, Samsun Bilim Merkezi, Samsun ve Çarşamba Keşif Kampüsleri ile sosyal donatı alanlarını gençlerimizin yeni buluşma noktaları olarak projelendiriyoruz."

"Ziyaretçiler için modern ve konforlu bir ortam sunmak adına çaba gösteriyoruz"

Vali Dağlı, yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak Samsun'da çalışmaların tüm paydaşlarla titiz şekilde yürütüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Festivale Samsun'un ev sahipliği yapmasının kesinleştiği tarihinden itibaren tüm detayları planladık. Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 150 bin metrekarelik dev bir alanda festival için hummalı bir çalışma sürdürüldü ve katılımcılara en iyi ortamı sağlamak adına tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösterdi. Festival için yüzbinlerin akın edeceği şehrimizde gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçiler için modern ve konforlu bir ortam sunmak adına çaba gösteriyoruz. Festival özelinde fiziksel olanaklar en üst seviyeye taşınacak. Havalimanı bağlantı noktaları, alternatif güzergahlar ve otopark alanlarına yönelik çalışmalarda sona gelindi. Yoğun bir katılımın yaşanacağını bilerek tüm senaryoları çalıştık. Fuar ve Kongre Merkezi ile Lojistik Merkezi otopark alanları da katılımcıların hizmetinde olacak. Bu alanlara araçlarını park edecek ziyaretçilerimizi ring seferleriyle festival alanına taşıyacağız. Bununla birlikte yol güzergahlarında da çalışmaları tamamlamak üzereyiz."

Festival boyunca hiçbir aksamaya fırsat vermemek için çalışacaklarını ifade eden Dağlı, konaklama konusunda da gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Programda Dağlı'ya, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş eşlik etti.