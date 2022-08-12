Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli C.U'yu kamu kurumuna ait kabloları keserken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 16:11
- 16:08
- 16:11
- 16:00
- 15:57
Sıradaki Haber
Elazığ’da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz