Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.12.2023 18:59

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayarak ürün almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları tespit edilenlerin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 yıl 8 ay 15 gün ve 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 88 tabanca fişeği, 9,60 gram uyuşturucu, 2 sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 lira, 26 cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Gaziantep'te Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
Gazze'den 5. hasta tahliyesi
19:13
Gazze'deki hükümet: İsrail 86 gazeteciyi gerçekleri gizlemek amacıyla öldürdü
19:10
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı
19:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'te fenalaşan Bitmez'in sağlık durumuna yönelik açıklama
19:05
Ticaret Bakanlığı "Kargo iade masraflarının tüketicilerin ödeyeceği" iddialarını yalanladı
18:46
Emine Erdoğan: Mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceğiz
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
FOTO FOKUS
1 aylık İdris bebeğin kundağı kefeni oldu
1 aylık İdris bebeğin kundağı kefeni oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ