Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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