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Güncel
AA 22.08.2024 16:59

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Sakarya'da son bir haftada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilen operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce son bir haftada çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, silah ve sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Söğütlü Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkbeylikkışla Mahallesi'nde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda ise 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 200 gram kubar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca, hassas terazi, fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaçakçılık Sakarya Uyuşturucu
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