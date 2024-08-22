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Güncel
AA 22.08.2024 16:29

Bankacılık sektörünü bırakıp hayali olan restorasyon işine geçti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor.

Bankacılık sektörünü bırakıp hayali olan restorasyon işine geçti

Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan 33 yaşındaki Çalıkbaşı, bir süre bu sektörde çalıştı.

Çalıkbaşı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başladı. Babasının yanında işin inceliklerini öğrenen Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

"Çok uzun yıllar önce bu işe başlamak istemiştim"

Ceylan Çalıkbaşı, uzun yıllar önce bu işe başlamak istediğini belirterek, sektörün zorlukları nedeniyle babasını güçlükle ikna ettiğini kaydetti. Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren babasının restorasyon işleri de yürüttüğünü anlatan Çalıkbaşı, "Amacımız tarihi evleri geleceğe taşımak. Restorasyonun ardından karşımıza çıkan bina bizi heveslendiriyor, şevke getiriyor. Mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz tarihi evler. Biz de bu tarihi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalıkbaşı, Yörük köyünde restorasyonunu yaptıkları konağın 1908 yapımı olduğunu aktararak, amaçlarının tarihi değerlere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi. Kadınların bu alanda başarılı olabileceğine inandığını dile getiren Çalıkbaşı, "Harç yapıyorum, taş taşıyorum ve taş duvar derzi yapıyorum. Bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zorlukları var ama yapılamayacak bir iş değil. Kadınları bu alanda görmek istiyorum. Çalışsınlar, öğrensinler. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Amacım kendimi olabildiğince yetiştirip babamdan artık bu işi devralmak" ifadelerini kullandı.

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Karabük Restorasyon
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