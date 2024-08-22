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Güncel
AA 22.08.2024 16:10

Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları için eğlence programı düzenlendi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora iş birliğinde, şehit ve gazi çocukları için eğlence parkında etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları için eğlence programı düzenlendi

Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 eğlence alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar, parkta bulunan oyun aletleriyle oynayarak neşeli bir gün geçirdi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, şehit ve gazi çocuklarının çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Satıcı, şehitlerin emanetleri kıymetli yavrularının güzel bir gün geçirmesi için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu organizasyona MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ev sahipliği yapıyor. Bizlere bu imkanı sağladıkları için derneğimize ve eğlence parkımızın yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de etkinliğe katılan 105 çocuğun keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, destekleri bulunanlara teşekkür etti.

İşletme sahibi Mesut Şahinkanat ise vatan savunmasında şehit olanların emanetlerine sahip çıktıklarını anlatarak, "Onlara güzel bir gün sağlayıp, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Etkinlikte, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Mehmet Uygun'un 9 yaşına giren oğlu Mehmet Eymen Uygun'a doğum günü sürprizi yapılarak, pasta kesildi ve hediye verildi.

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Çocuk Etkinlikleri Kahramanmaraş Şehit
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