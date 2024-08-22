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Güncel
İHA 22.08.2024 15:21

Muş Alparslan Üniversitesi ile VEDAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik önemli bir fırsat sunan iş birliği protokolü, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ile imzalandı.

Muş Alparslan Üniversitesi ile VEDAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında mühendislik fakültesine kayıtlı öğrenciler, VEDAŞ iş yerlerinde belirli sürelerde mesleki uygulama ve staj yapma imkanı bulacaklar.

Protokolün ana hedefleri arasında, zorunlu staj ve mesleki uygulama eğitimi kapsamında öğrencilerin ilgili firmada stajyer olarak istihdam edilmeleri, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının artırılması, seminerlerin düzenlenmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve firmanın üniversite bünyesindeki kariyer etkinliklerine katılımı yer aldığı belirtildi. Bu sayede, sürdürülebilir bir üniversite-iş yeri iş birliği modeli oluşturulması amaçlanıyor.

İmza törenine Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Şevgin, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram ve Destek Hizmetleri Müdürü Şenol Büte katıldı.

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