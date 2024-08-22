Hatay'da düğün hazırlığı yapan genç kız kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Günyazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İdal Ş. evinde fenalaştı.

Kentteki bir hastaneye kaldırılan İdal Ş.'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

İdal Ş.'nin nişanlı olduğu ve düğününe 17 gün kaldığı anlaşıldı.

Cenazesi, evinin yakınlarındaki mahalle mezarlığında defnedildi.

Baba Mehmet Ş. kızının genç yaşta ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kızının nişanlısıyla evde oturduğu sırada bir anda rahatsızlandığını belirterek, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu, aniden öldü. Hiçbir şey yapamadık" dedi.

Kızının düğününün daha önce de ertelendiğini anlatan Mehmet Ş., şunları kaydetti:

"Deprem öncesinde nişan döneminde nenesi öldü. Deprem olunca düğünlerini bir yıl erteledik. Bu yıl ağustos ayında yapmayı düşünüyorduk. Bu kez de nişanlısının dayısının ölümü üzerine 3 Eylül'e erteledik. Bu tarih gelmeden önce kızım vefat etti. Hayattayken öpmeye kıyamadığım kızımın cansız bedenini öptüm, gözlerine bakmaya kıyamadığım kızımın cansız bedenini gördüm. Bir baba olarak çok üzgünüm, beni kimse anlayamaz. Kızım hayatımıza kelebek gibi geldi ve kelebek gibi de gitti."