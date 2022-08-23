Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında Vakıf ve Yağcılar mahallelerinde ikamet eden E.G, G.A, E.A. ve E.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve eklentileri ile bahçelerinde yapılan aramada, 5 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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