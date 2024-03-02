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Güncel
AA 02.03.2024 09:37

Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Erenler ilçesi Taşlık mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.

Kontrol noktası girişinde yavaşladıktan sonra hızlanan otomobili durdurmak amacıyla kaputuna atlayan astsubay N.Ö, bir süre aracın üzerinde ilerledi.

Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan astsubay N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.

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