Manavpınarı İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen gönüllüler, hafta sonunda ana sınıfı ve okul duvarlarını masal kahramanları ve çeşitli motiflerle süsledi.

Öğrenciler, yenilenen okullarında dersbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, gazetecilere, ilçenin tüm okullarına belirlenen ihtiyaçlara göre destek vereceklerini belirterek, "Tüm okullarımızı, 'Devlet millet el ele' sloganıyla renklendireceğiz. Bu alanda çalışmalarımızın mimarı olan Türk Kızılay gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllü Esra Baybars da çocukları mutlu etmek için bu tür etkinlikler yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Pelin Ekşi de Türk Kızılayın gönüllüsü olmanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Çocukların okullarına mutlu gitmesi için bu tür etkinliklere Karasu'da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Kürşat Kılıçarslan da Türk Kızılayın okula değer kattığını belirterek, "Öğrencilerimizin okula gelirken motivasyonunu artırmak ve onlara daha güzel eğitim ortamı sunmak için değerli bir çalışma gerçekleştirdiler." diye konuştu.