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Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü14 Ocak 2020 Salı 09:33 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 09:33
Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA