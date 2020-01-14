Vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak için yapılan uygulamada, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan çalışmalarda 553 araç denetlendi.

Çalışmalar sonucu 15 araca 3 bin 867 lira idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten menedildi ve bir kişi yakalandı.

Ekiplerin yaptığı yol kontrol uygulamasına ise 275 jandarma personeli katıldı.

30 sabit uygulama noktası ve 19 iş yerinde gerçekleştirilen uygulama neticesinde 6 bin 49 kişi sorgulandı, bazı suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

18 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, yakalanan kişilere 4 bin 537 lira idari para cezası verildi. 2 bin 323 araç kontrol edilerek, 23 araca 13 bin 747 lira idari para cezası uygulandı ve 17 araç trafikten menedildi.

Aranan 7 araca el konuldu, sevk nakil belgesi bulunmayan 300 kilogram meşe odunu ele geçirildi.

Kaynak: AA