Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada denetim sırasında çatıdan iki yavru kuşun düştüğünü fark etti.

Kuşları veteriner hekime götüren ekipler, tedavilerini yaptırdı.

Polisler, durumu iyi olan iki yavruyu daha sonra Aile Hekimliği Merkezi çatısındaki yuvanın yakın noktasına bıraktı.