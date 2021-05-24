Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da polis çatıdan düşen yavru kuşları tedavi ettirdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde polis ekipleri, çatıdan düşen yavru kuşları, veterinerde tedavi ettirdikten sonra yuvaya yakın noktaya bıraktı.
Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada denetim sırasında çatıdan iki yavru kuşun düştüğünü fark etti.
Kuşları veteriner hekime götüren ekipler, tedavilerini yaptırdı.
Polisler, durumu iyi olan iki yavruyu daha sonra Aile Hekimliği Merkezi çatısındaki yuvanın yakın noktasına bıraktı.
Etiketler: Sokak Hayvanları Emniyet Genel Müdürlüğü
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