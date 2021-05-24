Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Silifke ilçesinde erik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangına müdahale edildi.
Keben Mahallesi'ndeki erik ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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