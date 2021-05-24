Keben Mahallesi'ndeki erik ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.