Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki otomobil trafiğe kapalı yola girdi. Kanala düşen otomobil ters döndü.

Sürücü Kemal A., yolcular Ayşe A. ve Vahit E. sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayşe A. ve Vahit E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kemal A. ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.