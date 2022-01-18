Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 06:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da otomobil kanala düştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’da, kapalı yola giren otomobil kanala düştü. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki otomobil trafiğe kapalı yola girdi. Kanala düşen otomobil ters döndü.
Sürücü Kemal A., yolcular Ayşe A. ve Vahit E. sıkışarak yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ayşe A. ve Vahit E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kemal A. ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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