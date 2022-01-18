Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.Ö. ve D.Ö. isimli iki şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı.

Gölmarmara ve Saruhanlı ilçe kavşağında önlem alan ekipler, otomobil ile ilçeye giriş yapan şüphelileri durdurdu.

Yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 2 bin 800 hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 53 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.