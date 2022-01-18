Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekipler, 4'üncü katta çıkan yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen N.A., ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, söndürme çalışması sırasında oluşan duman nedeniyle yerlerini cep telefonu ışıklarını yakarak belli etti.

Yangın diğer dairelere sıçramadan södürüldü. Bir kedi yaralandı, bir köpek telef oldu.

Kullanılamaz hale gelen dairedeki yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.