Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Drone filosu ve narkotik köpekleriyle ilçe girişleri ve merkezinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile Ö.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 6 şüpheliye adli işlem uygulandı.